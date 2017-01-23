Экономика |

Комитет Кабинета министров сегодня постановил передать на рассмотрение в правительство разработанные Министерством экономики правила о торговле и использовании природного газа.

Планируется, что правительство обсудит эти правила уже на следующей неделе, 31 января.

Цель правил - установить принципы работы рынка природного газа в связи с изменениями в законе об энергетике, которые предусматривают его либерализацию с 3 апреля 2017 года. Проект правил устанавливает права и обязанности торговца газом, публичного торговца, системного оператора, пользователя и владельца газифицированного объекта, порядок смены поставщика и порядок поставок публичным торговцем природного газа связанным пользователям с 3 апреля 2017 года.

Правила гласят, что продажа и поставки природного газа пользователю осуществляются только на основе договора, который содержит указание на порядок использования услуг системы распределения. Предполагается, что действующие договоры о поставках природного газа не будут больше действовать с 3 апреля 2017 года, так как со вступлением в силу новых правил существенно изменится модель рынка природного газа, а именно, механизм установления цен и расчетов, распределение прав и обязанностей торговца, пользователя и оператора системы распределения.

Одновременно, для снижения социальной напряженности, в проекте правил для пользователей-домашних хозяйств предусмотрено постепенное открытие рынка природного газа, то есть они сохранят право не становиться участниками рынка и возможность получать природный газ по цене, установленной в соответствии с определенным законом об энергетики порядком. В этом случае домашние хозяйства становятся связанными пользователями, и природный газ им продает публичный торговец.

До 1 января 2019 года таким публичным торговцем будет Latvijas Gāze, а затем - торговец, который обеспечивает продажи природного газа наибольшему количеству бытовых пользователей.