Экономика |

Министр сообщения Улдис Аугулис с сегодняшнего дня до 25 января находится с рабочим визитом в столице Белоруссии Минске, где проведет заседание латвийско-белорусской межправительственной комиссии, откроет представительство ГАО Latvijas Dzelzceļš (LDz) в Белоруссии, а также встретится с предпринимателями и должностными лицами.

Как сообщила советник министра Лиене Ужуле, сегодня Аугулис посетит Белорусский автомобильный завод (Белаз), а во вторник, 24 января, встретится с послом Китая в Белоруссии, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество, в том числе по реализации проекта логистического центра "Большой камень". Также министр намерен посетить предприятие "Беларуськалий" и Белорусскую нефтяную компанию.

В Минске Аугулис откроет представительство LDz, которое создано для содействия развитию деловых отношений с белорусскими предприятиями и организациями, привлечения новых грузов и расширения сотрудничества с Белорусской железной дорогой.

25 января состоится 12-е заседание латвийско-белорусской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Заседание будут вести ее сопредседатели - Аугулис и министр транспорта и связи Белоруссии Анатолий Сивак.

Министра в поездке сопровождают государственный секретарь Минсообщения Улдис Рейманис, председатель правления LDz Эдвин Берзиньш и руководитель ГАО Latvijas valsts ceļi Янис Ланге.