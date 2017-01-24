Экономика |

Мороз в начале года мог повредить посевам зерновых в Видземе, рассказали агентству ЛЕТА опрошенные фермеры.

Председатель правления сельскохозяйственного кооператива VAKS Индулис Янсонс сообщил, что видземские крестьяне испытывают достаточно большие опасения за рапс и пшеницу. В январе температура воздуха местами понижалась до -30 градусов, а снега было мало, и дул ветер.

По словам Янсонса, точнее ущерб можно будет оценить в марте.

Сейчас снег в регионе почти растаял и температура плюсовая, но в последующие недели она может опуститься ниже -10 градусов, и есть опасения, что мороз будет бесснежным. Более устойчива к морозам рожь.

Представитель Латвийской ассоциации консультаций и образования на селе Оскар Балодис рассказал, что пока мороз не причинил значительного урона посевам зерновых, но колебания температуры не идут им во благо.

"Такие погодные условия, когда оттепель перемежается с морозом, ночью минусовая температура, а днем плюсовая, не нравятся культурным растениям. Зерновые лучше всего чувствуют себя при стабильном плюсе и стабильном морозе со снегом", - сказал он.

Когда вода замерзает, а затем лед тает, портится корневая система зерновых.

Владелец крестьянского хозяйства "Гудрики" в Лиепайском районе Гунтис Силениекс рассказал, что на Курземском побережье мороз посевам не повредил.

"Поля сейчас красиво зеленеют", - добавил он.

Как сообщалось, в январе синоптики больше не прогнозируют ни сильных снегопадов, ни морозов, но это не означает, что зима кончилась - в Европу могут прийти воздушные массы из Арктики.