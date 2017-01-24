Министерство придумывает налоговую модель для малых предпринимателей (5)

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Экономика | 24 января 2017 года, 12:33

Министерство экономики в расширенной группе экспертов разрабатывает налоговую модель для малых предпринимателей, сообщили в ведомстве.

Минэкономики планирует опробовать новую модель в марте, когда она будет представлена малым предпринимателям. Руководит проектом Марис Юрушс, в группу экспертов входят представители министерств благосостояния и финансов, предпринимательских организаций и академических кругов.

Министр экономики Арвил Ашераденс указал, что в этом и в последующие годы приоритетом Минэкономики будет содействие продвижению к модели инновационной экономики.

"Поэтому Минэкономики меняет подход и разработает налоговое регулирование в соответствии с потребностями предпринимателей - специальную модель для предпринимателей в период начала деятельности, а также для малых предпринимателей, для которых характерны низкие доходы", - пояснил госсекретарь Минэкономики Юрис Стинка.

Работа над налоговым регулированием для малых предпринимателей предусмотрена в три фазы. Первая фаза включает в себя углубленный анализ, вторая - разработку решений в группе экспертов, третья, заключительная - апробацию решения с презентацией новой модели обществу.

Минэкономики начало разработку новой налоговой модели для малых предпринимателей в начале 2016 года. 27 сентября правительство, рассмотрев подготовленный министерством доклад, решило с 1 января 2017 года создать специальную модель поддержки начинающих предприятий или стартапов и поручило Минэкономики до 1 июня 2017 года подготовить нормативное регулирование.

Планируется, что оно вступит в силу 1 января 2018 года.

Комментарии 5
леший2 часа назад
первый том "Налоговая система для малых предприятий" выйдет сразу же после 1 апреля 2018 года----всего будет выпущено 32 тома ----ищите в киосках Риги---также будет выпущено отдельным томом пояснения к непонятным словам, которые не встречаются в латышском языке
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Разработчики хреновы! 1 час назад
Да вы вообще должны первый год дать им без всяких налогов на ноги встать!
Вот вам бесплатный совет без всяких экспертов!
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ПЛ1 час назад
Да кто сейчас вообще будет что-то открывать?! В правительстве семь пятниц на неделе, как только открываешь предприятие тебя сразу налогами по полной обкладывают!!! ГОСПОДА БИЗНЕСМЕНЫ!!! НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЭТОЙ БОЛЬНОЙ КОРРУПЦИЕЙ ВИРУСНОЙ СТРАНЕ!!!! Пусть теперь само правительство поработает на благо страны и со своих карманов содержит страну!!!
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