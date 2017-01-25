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В рейтинге восприятия коррупции, который опубликовала международная организация Transparency International Латвия заняла 44-е место.

Таким образом, наша страна опустилась по сравнению с 2015 годом на 4 позиции. Ранее Латвия занимала 40-ю строчку в рейтинге. С 2015 года индекс восприятия коррупции в стране изменился на 2 пункта и составил 57 баллов из 100, в 2015 году он составлял 55 баллов.

Согласно рейтингу, сейчас 44 позицию с Латвией разделяет Грузия.

Стоит отметить, что Эстония занимает 22-ю позицию, Литва -- 38.

Лидерами рейтинга Transparency International за прошлый год стали Новая Зеландия и Дания, заработавшие 90 баллов, за ними следуют Финляндия и Швеция с 89 и 88 баллами соответственно. США заняли всего лишь 18-е место с 74 баллами, уступив, в частности, Канаде (девятое место, 82 балла) и Великобритании с Германией (обе — 10-е место, 81 балл).

Самые низкие показатели восприятия коррупции — у Сомали (10 баллов), Южного Судана (11 баллов), Северной Кореи (12 баллов) и Сирии (13 баллов).