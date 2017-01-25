Экономика |

С 10 января 2017 года финансовая компания Money Express стала официальным представителем в Латвии одной из известных систем денежных переводов на постсоветском пространстве Golden Crown (Золотая корона). Теперь можно воспользоваться этой услугой в филиалах Money Express по всей Латвии.

Сервис мгновенных безадресных денежных переводов без открытия счета «Золотая Корона – Денежные переводы» – это более 49000 пунктов обслуживания, расположенных в 26-ти странах: Абхазия, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Греция, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Китай, Кыргызстан, Латвия, Молдова, Монголия, Непал, ОАЭ, Португалия, Россия, Румыния, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Франция, Чехия.

Кроме того, участниками сервиса являются свыше 550 банков. Наша компания гордится тем, что сумела стать официальным представителем сервиса "Золотая корона" на территории Латвии.

«Золотая Корона – Денежные переводы» – это:

▪ Скорость – денежный перевод можно получить через несколько секунд после его отправки.

▪ Удобство – достаточно указать только страну и город, куда отправляется перевод. Получатель сам сможет выбрать наиболее удобный для него пункт выдачи перевода.

▪ Контроль – проверить состояние перевода можно круглосуточно в режиме on-line на сайте сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы».

▪ Независимость – возможность отправлять денежные переводы из пунктов торгово-сервисных предприятий ежедневно, без выходных и праздничных дней!

▪ Доступность – комиссия за осуществление перевода в Россию — одна из самых низких. Валюта перевода в Латвии - евро.

Как отправить перевод:

Для отправки перевода Вам потребуется ID Card или паспорт, и деньги. Также необходимо знать ФИО получателя, страну и город получения перевода. Точный адрес проживания получателя не требуется – достаточно указать только город. Ваш получатель сможет сам выбрать, в каком пункте и в какой валюте ему удобнее будет получить деньги.

Чтобы получить денежный перевод, Вам необходимо:

▪ Иметь при себе ID Card или паспорт;

▪ Сообщить оператору Банка номер и сумму перевода.

Получить перевод сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» можно в любом удобном пункте в выбранном городе.

Обратите внимание: максимальная сумма одного денежного перевода составляет 15 000 евро.

Дополнительная информация о сервисе и полный список организаций, предоставляющих услугу денежных переводов «Золотая Корона – Денежные переводы» в Латвии на сайте www.moneyexpress.lv или по телефону: 80008220.

Финансовая компания MONEY EXPRESS работает в Латвии с 2010 года. В сеть MONEY EXPRESS входит 8 филиалов, где можно осуществить операции по обмену валюты, оплату коммунальных платежей, а также денежные переводы самых известных систем денежных переводов: MoneyGram, Golden Crown (Золотая корона), Unistream, Contact, Leader, Blizko, Anelik, MoneyPolo, QIWI. Кроме того в сети MONEY EXPRESS можно пополнить и снять деньги со счетом литовской платежной системы Paysera, чьим официальным представителем в Латвии является MONEY EXPRESS. Компания является членом ассоциации небанковских финансовых организаций ( Nebanku Finanšu Pakalpojumu Sniedzēju Asociācija). Ежемесячно услугами компании пользуется более 10 000 человек и количество клиентов растет.