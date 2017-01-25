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Министр сообщения Улдис Аугулис до 25 января находился с рабочим визитом в столице Белоруссии Минске, где провел заседание латвийско-белорусской межправительственной комиссии, открыл представительство ГАО Latvijas Dzelzceļš (LDz) в Белоруссии, а также встретился с предпринимателями и должностными лицами.

Как сообщила советник министра Лиене Ужуле, Аугулис посетил Белорусский автомобильный завод (Белаз), встретился с послом Китая в Белоруссии. Также министр посетил предприятие "Беларуськалий" и Белорусскую нефтяную компанию.

В Минске Аугулис открыл представительство LDz, которое создано для содействия развитию деловых отношений с белорусскими предприятиями и организациями, привлечения новых грузов и расширения сотрудничества с Белорусской железной дорогой.

25 января состоялось 12-е заседание латвийско-белорусской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Заседание провели ее сопредседатели - Аугулис и министр транспорта и связи Белоруссии Анатолий Сивак.

Министра в поездке сопровождали государственный секретарь Минсообщения Улдис Рейманис, председатель правления LDz Эдвин Берзиньш и руководитель ГАО Latvijas valsts ceļi Янис Ланге.