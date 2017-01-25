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После решения Совета по конкуренции (СК) не разрешать открывать в торговом центре Domina Shopping супермаркет Rimi руководство центра начало переговоры с другими компаниями по торговле продуктами питания, сообщила руководитель Domina Shopping Дина Бунце.

Центр планирует предложить своим покупателям продуктовый магазин с широким ассортиментом. По словам Бунце, продуктовый супермаркет является неотъемлемой частью любого торгового центра. Переговоры с другими операторами, в том числе Maxima Latvia уже ведутся. Как только этот процесс завершится, Domina Shopping назовет нового партнера.

Сейчас в торговом центре ведется реконструкция на площади более 12 тыс. кв. м, после которой планируется открыть 25 новых магазинов, торгующих товарами для дома, спортивными товарами и продуктами.

Большинство новых магазинов откроется в марте, а продовольственный супермаркет - немного позже.