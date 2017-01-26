Вместо Rimi в т/ц Domina откроют магазин Maxima (4)

фото

Экономика | 26 января 2017 года, 14:50

Вместо закрывшегося в прошлом году в торговом центре Domina Shopping супермаркета Prisma будет открыт супермаркет Maxima XXX. Соответствующий договор о сотрудничестве уже заключен, пишет la.lv со ссылкой на Maxima Latvija.

Продуктовый супермаркет Maxima XXX займет площадь 4000 квадратных метров, инвестиции запланированы в размере 1 миллиона евро. Планируется, что магазин откроет двери для покупателей весной этого года, им будет доступно свыше 60 тысяч наименований товаров. Будут также открыты кассы самообслуживания и кассы для семей с детьми.

Однако сначала необходимо получить разрешение от Совета по конкуренции.

Напомним, Совет по конкуренции запретил открывать в рижском торговом центре Domina Shopping супермаркет Rimi. Причиной отказа стало то, что, по мнению совета, открытие этого супермаркета существенно увеличило бы доминирование Rimi Latvia на розничном рынке.

Фото: Artūrs Kapša/LETA

Комментарии 4
покупатель1 час назад
и зачем две Максимы рядом....
Ответить
Мдя43 минуты назад
Парадокс,народ вымирает,нищает и убегает,а супер маркеты ростут как грибы после дождя и самое смешное,они всегда полные народа.Парадокс.
Ответить
А зачем53 минуты назад
В дорогом тц, дешёвая максима?
1
Ответить