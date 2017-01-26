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Вместо закрывшегося в прошлом году в торговом центре Domina Shopping супермаркета Prisma будет открыт супермаркет Maxima XXX. Соответствующий договор о сотрудничестве уже заключен, пишет la.lv со ссылкой на Maxima Latvija.

Продуктовый супермаркет Maxima XXX займет площадь 4000 квадратных метров, инвестиции запланированы в размере 1 миллиона евро. Планируется, что магазин откроет двери для покупателей весной этого года, им будет доступно свыше 60 тысяч наименований товаров. Будут также открыты кассы самообслуживания и кассы для семей с детьми.

Однако сначала необходимо получить разрешение от Совета по конкуренции.

Напомним, Совет по конкуренции запретил открывать в рижском торговом центре Domina Shopping супермаркет Rimi. Причиной отказа стало то, что, по мнению совета, открытие этого супермаркета существенно увеличило бы доминирование Rimi Latvia на розничном рынке.

Фото: Artūrs Kapša/LETA