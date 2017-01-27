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В прошлом году в Латвии было направлено на проверку и признано фальшивыми 1577 денежных знаков, в том числе 300 монет и 1277 банкнот.

Это на 6,3% больше, чем в 2015 году, когда было констатировано 1483 фальшивых денежных знака, в том числе 353 монеты и 1130 банкнот, передает радио MIX FM 102,7.

Чаще всего в прошлом году подделывались 50-евровые банкноты. За ними следовали 20-евровые банкноты и монеты номиналом в два евро. 5-евровые и 10-евровые банкноты подделывались намного реже, что Банк Латвии связывает с переходом на новую серию.

Однако, как отмечает эксперт Банка Латвии по безопасности денег и технологиям Андрис Тауриньш, количество фальшивок на данный момент ничтожно. Латвия наряду с Эстонией, Кипром, Люксембургом и Финляндией входит в число тех стран еврозоны, где поддельных денег меньше всего.

В еврозоне в целом в 2016 году количество фальшивок значительно уменьшилось - было выявлено 884 тысяч поддельных банкнот по сравнению с 899 тысячами в 2015 году.

50-евровые банкноты подделываются в 42,5% случаев, 20-евровые - в 37,8% случаев, а 100-евровые - в 9,7% случаев.