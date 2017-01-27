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Рижане и гости столицы, совершающие покупки на Центральном рынке, скоро смогут делать это в лучших условиях, в красивом и ухоженном городском пространстве, а торговцам будет куда комфортнее работать, пишет портал Riga.lv. Уже в ближайшие годы на Центральном рынке произойдут перемены. Будет реализована долгожданная идея развития и восстановления рынка, предусматривающая реконструкцию подвальных помещений под павильонами, обновление территории площадью примерно в два гектара, благоустройство берега Городского канала и улицы Централтиргус. Планируется, что после реализации проекта территория полностью вольется в пейзаж Старой Риги.

На данный момент открытое пространство и подземные помещения остро нуждаются в перестройке и благоустройстве. Инженерные коммуникации устарели, их состояние оценивается как плохое. Существенные недостатки рынка – неблагоустроенная среда, нехватка парковочных мест и криминальная обстановка. Все эти проблемы разрешатся после реновации.

Рынок нуждается в срочной перестройке

В список проблем Центрального рынка входят и недостатки электроинсталляции, системы отопления и кондиционирования, невозможность поддерживать комфортный температурный режим. Поэтому необходимо браться за перестройку. Для самоуправления проект реконструкции Центрального рынка является приоритетным, на реализацию будут привлекаться средства Европейского фонда регионального развития.

Основные работы

До весны 2020 года планируется восстановить подвальные этажи и соединительные тоннели рыбного, овощного, гастрономического, молочного и мясного павильонов, перестроить берег канала от улицы Маскавас до Прагас, и от улицы Прагас до Гоголя, а также перестроить улицу Централтиргус и ливневую канализацию от улицы Прагас в сторону улиц Маскавас и Гоголя.

Кроме того, планируется расширить зону движения транспорта на берегу канала, обеспечив там возможности для передвижения пешеходов и велосипедистов, обновить трамвайную остановку на улице Централтиргус и саму улицу, а также провести ряд других важных работ.

Первый этап – благоустройство улицы Централтиргус: здесь приведут в порядок автостоянку, отделят пешеходные зоны, заменят дорожное покрытие и создадут зеленую зону, чтобы улица стала красивее. Второй этап – набережная у канала, куда доставляют товары для продажи, а также тару и мусор – на вывоз. Архитектор Алдис Полис признает, что это самый большой вызов – на узкой полосе вдоль канала создать доступную и визуально привлекательную среду, и одновременно сделать так, чтобы эта территория продолжала выполнять технологические функции рынка.

Третий этап – подземный городок, территория под павильонами. Планируется заменить все инженерные коммуникации, что потребует существенных вложений. Результат этой «подземной» работы, возможно, не смогут оценить визуально все горожане, но эти инвестиции существенно повысят комфорт работы на рынке, а значит, и качество предоставляемых услуг. К тому же, в «подземелье» обустроят души и раздевалки для работников.

100 новых рабочих мест

В результате реконструкции рынок сможет создать как минимум сто новых рабочих мест. Благоустройство будет способствовать росту конкурентоспособности Рижского Центрального рынка, стимулировать нефинансовые инвестиции торговцев. Также не стоит забывать, что эти работы важны с точки зрения сохранения культурно-исторического наследия и модернизации. Напротив рынка запланировано построить станцию международного поезда на линии Rail Baltica. В перспективе пассажиры этого поезда будут посещать Рижский Центральный рынок, и поэтому важно, чтобы «чрево Риги» достойно представляло город. К тому же проект Rail Baltica предусматривает, что Центральный рынок и Старый город будут соединены напрямую.

Общие затраты – около 6 млн евро

Расходы на строительные работы, стройнадзор и авторский надзор составят 6,089 млн евро, из которых европейское финансирование составит большую часть суммы – 5,176 млн евро. Софинансирование Рижской думы запланировано в объеме 913 тысяч евро.

Ежедневно Рижский Центральный рынок посещают от 80 до 100 тысяч человек. Ансамбль павильонов является памятником культуры государственного значения и включен в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Фото: vizualizācija