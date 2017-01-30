Полиция закрыла дело против экс-руководителей Liepаjas metalurgs (4)
В конце прошлого года Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции прекратило уголовный процесс против бывших владельцев АО Liepаjas metalurgs.
Как рассказал представитель Госполиции Дайрис Анучин, были проверены обстоятельства потенциального присвоения денег и превышения должностных полномочий со стороны бывших руководителей завода. Было проанализировано огромное количество документов, направлены многочисленные просьбы о правовой помощи в другие государства, проведено несколько обысков.
Несмотря на это, Управление по борьбе с экономическими преступлениями не получило доказательств того, что бывшие руководители металлургического комбината присваивали средства или злоупотребляли полномочиями.
Решение вступило в силу и обжалованию не подлежит.
Бывший акционер Liepаjas metalurgs Сергей Захарьин, имя которого также фигурировало в процессе, считает, что данный уголовный процесс, потребовавший много времени, труда и ресурсов и инициированный на деньги налогоплательщиков, уже изначально был обречен на неудачу.
Процесс был начат летом 2012 года по заявлению Кирова Липмана. В статусе подозреваемых находились Сергей Захарьин, Алексей Захарьин и Илья Сегал.
И только в 2013-м всем вдруг становится ясно - у «Металлурга» серьезные финансовые проблемы.
«То, что в следующие месяцы делало правительство Домбровского и особенно министра финансов Вилкса и министра экономики Павлютса, которого теперь называют лучшим министром экономики всех времен, опять же иначе как полным разгильдяйством и попустительством назвать нельзя.
На деньги налогоплательщиков было куплено время для бездействия, которое закончилось неплатежеспособностью ЛМ», - отметил журналист.
В книге приводятся огромные суммы, которые правительство выкинуло на экспертов. Все это время работникам «Металурга», по словам Лапсы, умело вешали на уши лапшу. Снижали зарплату и просили подождать лучших времен. В результате, их пособие по безработице оказалось крайне маленьким. Вот только уголовную ответственность за это бывший Кабмин, скорей всего, не понесет. Виной тому - порочная латвийская практика.
В своей книге «Лиепаяс металургс: кому сидеть, а кому летать?» Лато Лапса предлагает вспомнить конец 2009 года. 30 декабря было подписано государственное поручительство итальянскому банку «УниКредит». Только благодаря ему, а также предоставленному правительством денежному залогу, «Лиепаяс металургс» получил тогда заем на модернизацию предприятия - 85 с половиной миллионов евро. Несмотря на то, что предприятие уже тогда постепенно шло ко дну, о чем красноречиво свидетельствовали данные финансовых отчетов, госказна выдала положительное заключение для предоставления государственных гарантий.
«Никто даже не попытался что-то подсчитать перед голосованием в Сейме.
Депутаты теперь говорят, что Минфин должен был. Минфин - ну, нет, правительство. Правительство говорит - ответственная комиссия в Сейме. В результате - никто не ответственен за то, что Сейм проголосовал за гарантии ЛМ», - заявил Лато Лапса.
Предложения выделить госгарантии «Металургу» подписали 7 депутатов от разных сеймовских фракций. Был установлен политический рекорд - в течении всего 2-х недель решение обошло все необходимые инстанции.
Положительные характеристики предприятия были получены и от мэра Лиепаи Улдиса Сескса. Определенную роль сыграла и компания Андриса Шкеле. Но главная роль, по словам Лапсы, была отведена тогдашнему министру финансов.
«Госконтроль четко указал, что Госкасса нарушила собственные внутренние нормативные акты готовя документы к подписанию гарантий. Тогдашний министр финансов Репше, чтобы он сейчас не говорил, что виноваты все только не он, лично он был ответственен за то, чтобы документы были проверены и еще раз проверены», - сказал Лапса.
Согласно представленным автором данным, Репше не только подписал документы в последний возможный день.
Он заранее уведомил итальянских банкиров, что решение о гарантиях латвийского государства будет положительным. В 2011-м Киров Липман, владеющий на тот момент 20% акций предприятия, начинает бить тревогу. Он пишет письма тогдашнему премьеру Домбровскису, главе Минфина Вилксу, где сообщает, что потери предприятия за два года уже достигли 20 миллионов латов . Надзор ведется попустительски. И только в 2013-м все