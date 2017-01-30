Экономика |

В конце прошлого года Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции прекратило уголовный процесс против бывших владельцев АО Liepаjas metalurgs.

Как рассказал представитель Госполиции Дайрис Анучин, были проверены обстоятельства потенциального присвоения денег и превышения должностных полномочий со стороны бывших руководителей завода. Было проанализировано огромное количество документов, направлены многочисленные просьбы о правовой помощи в другие государства, проведено несколько обысков.

Несмотря на это, Управление по борьбе с экономическими преступлениями не получило доказательств того, что бывшие руководители металлургического комбината присваивали средства или злоупотребляли полномочиями.

Решение вступило в силу и обжалованию не подлежит.

Бывший акционер Liepаjas metalurgs Сергей Захарьин, имя которого также фигурировало в процессе, считает, что данный уголовный процесс, потребовавший много времени, труда и ресурсов и инициированный на деньги налогоплательщиков, уже изначально был обречен на неудачу.

Процесс был начат летом 2012 года по заявлению Кирова Липмана. В статусе подозреваемых находились Сергей Захарьин, Алексей Захарьин и Илья Сегал.