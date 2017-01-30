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В поиске решений о предотвращении минуса в социальном бюджете, правительство думает о привязке услуг здравоохранения к уплате налогов и введении минимальных социальных взносов, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр благосостояния Янис Рейрс.

Он отметил, что в Латвии 300 тыс. работающих без должного социального обеспечения, и в 2019 году может образоваться отрицательный баланс в социальном бюджете. Проблему предполагалось решить введением минимальных социальных взносов с этого года, но давление со стороны предпринимателей заставило отказаться от этой идеи.

По словам Рейрса, сейчас обозначились два основных решения. Одно из них - старая идея о привязке медицинских услуг к уплате социального налога. Второе - вернуться к идее обязательных соцвзносов, но вводить их постепенно.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в конце прошлого года Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о государственном социальном страховании, предусматривающие отказ от введения минимальных социальных взносов с 2017 года.

Временно отказавшись от введения минимальных социальных взносов, было решено повысить ставку налога с микропредприятий (НМП) с 2017 года до 15%, а для предприятий с небольшим оборотом (до 7000 евро в год) - до 12%. Данное исключение будет действовать только в 2017 году.