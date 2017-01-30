Ашераденс: управляющего Рижского порта надо искать за границей (10)

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Экономика | 30 января 2017 года, 15:31

На должность управляющего Рижским свободным портом нужно объявить международный конкурс, заявил министр экономики Арвил Ашераденс в интервью передаче LNT "900 секунд".

Вопрос будет рассмотрен коалиционными партиями. Решающим будет мнение министра сообщения Улдиса Аугулиса, потому что именно с ним должны согласовать кандидатуру управляющего восемь членов правления порта.

Ашераденс добавил, что перед новым управляющим стоит задача сохранить конкурентоспособность порта в условиях падающего грузооборота.

Как в интервью радио Baltkom рассказал член правления Рижского свободного порта Михаил Каменецкий, теоретически портом может руководить и иностранец.

"Но, думаю, что господин Шадурскис будет возражать. Скажет, что он должен в совершенстве знать латышский", - сказал он.

По словам Каменецкого, руководить портом должен человек, который знает проблемы изнутри.

Напомним, 25 января правление порта получило заявление об уходе от многолетнего управляющего портом Леонида Логинова.

Комментарии 10
4421 час назад
проэкт укропия-2.
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пенсионер21 час назад
в Америке, Канаде? Он точно знает что здесь нет честных, умных работников такого уровня?Как то оскорбительно это звучит
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Анита 20 часов назад
Саакашвили вам в помощь,господа разрушители.
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