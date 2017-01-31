Экономика |

Центробанки Балтийских государств договорились о выпуске общей памятной монеты номиналом в 2 евро в 2018 году, когда будет отмечаться столетие Латвии, Литвы и Эстонии.

Дизайн монеты жители стран Балтии выберут в результате голосования. Банк Латвии вместе с центробанками Литвы и Эстонии уже начал предварительную работу по выбору дизайна памятной монеты.

Весной для голосования будет предложено шесть идей ее дизайна - по две от каждой страны. Голосование будет проводиться в интернете.

Как сообщалось, Банк Латвии к столетию Латвийского государства выпустит несколько памятных и коллекционных монет.