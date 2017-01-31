Экономика |

Инвестировав около 60 млн евро, шведская компания по торговле мебелью IKEA откроет в Латвии магазин в августе будущего года, сообщил представитель оператора магазина Сигурдур Палмассон.

Строительство магазина у границы Риги, рядом с ротационным кольцом ул. Юглас и Бикерниеку начнется весной этого года, и его планируется завершить в течение полутора лет. В строительстве будут заняты примерно 300 человек.

Магазин будет находиться на расстоянии примерно 8 км от центра Риги, его площадь составит 34,5 тыс. кв.м, вместимость автостоянки - 1000 автомашин, площадь земельного участка, на котором будет находиться магазин - 10 га.

В будущем размер инвестиций может превысить 100 млн евро.

По словам Палмассона, рижский магазин по площади будет немного превосходить вильнюсский, а ассортимент товаров будет примерно таким же. Предусмотрены детская игровая площадка и ресторан на 450 сидячих мест.

После открытия магазина в нем будут работать примерно 400 человек.

Мэр Риги Нил Ушаков и Палмассон подписали сегодня договор о поддержке Рижской думы в подготовке к работе магазина, то есть необходимых преобразованиях транспортной инфраструктуры.

По словам Ушакова, место для магазина выбрали представители IKEA. Также им предлагались земельные участки на Луцавсале и возле аэропорта.

Столичный градоначальник также добавил, что открытие центра выгодно для экономики Латвии, и в том числе для рижан.

По словам Ушакова, в рамках этого проекта часть инвестиций будет вложено в создание транспортной инфраструктуры.

"В данном случае проект касается двух самоуправлений. Для магазина такого типа очень важно находиться на границе города. Здесь рядом Югла, это самое удобное место для Видземе и для южной Эстонии, откуда будут ездить покупатели. И если бы магазин находился в центре, то пришлось бы тратить еще время, чтобы добраться до магазина и доехать обратно. Сам участок земли, где будет магазин, это Стопини. Рига, в свою очередь, приводит в порядок дороги, со своим софинансированием. Приведение в порядок инфраструктуры, подъездных дорог, очень выгодно для рижан и гостей столицы, потому что это все равно нужно было делать. А сейчас мы это сделаем быстрее потому что начинает строиться магазин. И в следующем году в районе улиц Югла и Бикирниеку все будет приведено в порядок", - сказал мэр Риги.

Самоуправление впервые с собственным финансированием в размере 5900 тыс. евро принимает участие в создании инфраструктуры в районе магазина.