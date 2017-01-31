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Премьер-министры трех Балтийских стран во вторник в Таллине подписали соглашение о проекте "Rail Baltica", которое включает сроки строительства, маршрут и ряд технических деталей.

Соглашение подписали премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Для вступления соглашения в силу его должны ратифицировать парламенты трех стран.

Латвия сообщила, что сразу после подписания передаст соглашение по "Rail Baltica" парламенту для ратификации. В Эстонии оно, скорее всего, не попадет в парламент до апреля, поскольку, по словам Ратаса, правительство передаст его на ратификацию только после того, как станут известны результаты нового исследования окупаемости проекта.

Соглашение по "Rail Baltica" определяет общие технические параметры, маршрут и срок строительства магистрали. Соглашение регулирует вопросы о владении будущей инфраструктурой и землей под ней, а также условия финансирования строительства.

Участники согласуют предоставление доступа к инфраструктуре, а также общие ориентиры по назначению предприятия железнодорожной инфраструктуры, управляющего "Rail Baltica".

Соглашение отражает принципы, которые ранее были согласованы в совместных декларациях и заявлениях глав правительств и министров транспорта стран Балтии, а также положения договоров о финансировании "Rail Baltica", заключенных между АО "RB Rail", тремя странами и Еврокомиссией.

Стоит отметить, что ранее латвийское общество "Агенскалнс-наш дом" активно собирало подписи населения против строительства туннеля в Агенскалнсе.

Похожая петиция появилась и в Эстонии. Там собирали подписи за приостановку подписания межправительственного договора по Rail Baltica.