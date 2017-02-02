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С 1 ноября прошлого года по 1 февраля 2017 года число плательщиков налога с микропредприятий (НМП) сократилось на 6279, сообщили в Службе госдоходов (СГД).

Так, на 1 ноября 2016 года в Латвии было зарегистрировано 50 900 плательщиков налога с микропредприятий, а на 1 февраля 2017 года - 44 621 плательщик данного налога.

Налогоплательщики, которые с 1 января 2017 года хотели получить статус плательщика микроналога или отказаться от него, могли подавать заявления в СГД до 31 января.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, ставка налога с микропредприятий в этом году выросла с 9% до 15%, а для предприятий, чей оборот не превышает 7000 евро - до 12%.