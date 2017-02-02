Более 6000 латвийцев закрыли свои микропредприятия (+ОПРОС) (5)
Экономика | 2 февраля 2017 года, 09:10
С 1 ноября прошлого года по 1 февраля 2017 года число плательщиков налога с микропредприятий (НМП) сократилось на 6279, сообщили в Службе госдоходов (СГД).
Так, на 1 ноября 2016 года в Латвии было зарегистрировано 50 900 плательщиков налога с микропредприятий, а на 1 февраля 2017 года - 44 621 плательщик данного налога.
Налогоплательщики, которые с 1 января 2017 года хотели получить статус плательщика микроналога или отказаться от него, могли подавать заявления в СГД до 31 января.
Напомним, как уже пиcал Mixnews, ставка налога с микропредприятий в этом году выросла с 9% до 15%, а для предприятий, чей оборот не превышает 7000 евро - до 12%.
Жаль естественно. Но людей поздравляю в победе над режимом плутократии и этнократии. Точка невозврата пройдена - пускай кретины подсчитывают убытки.
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Ещё бы с таким успехом сокращали правящее дубьё,так и одалживаться не пришлось бы.
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Как выразился не так давно Рынкевичь,мы в этом году хорошо поработали,поэтому выписали себе такие премии,хорошо поработали говоришь?Ну ну))
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