Экономика |

Рижское самоуправление завершило 2016 год с бюджетным профицитом в размере 33,8 млн евро, сообщили в Рижской думе.

Финансовый департамент Рижской думы обобщил данные о показателях выполнения бюджета самоуправления в 2016 году.

Прошлый год самоуправление завершило с бюджетным профицитом в размере 33,8 млн евро (4,1% от доходов бюджета). Остаток денежных средств в течение 2016 года увеличился на 39,3 млн евро, достигнув 92,4 млн евро в конце года.

В 2016 году поступления подоходного налога с населения (ПНН) составили 510,5 млн евро, что на 47,6 млн евро больше, чем годом ранее. Таким образом, на 1,9% превышен самый большой показатель по сбору ПНН, который был зафиксирован в докризисном 2008 году.

Поступления налога на недвижимую собственность в 2016 году составили 111,1 млн евро, что на 3,7 млн евро (3,5%) больше запланированного.

Трансферты государства в бюджет Рижского самоуправления в 2016 году составили 136,9 млн евро, что на 8,6 млн евро (5,9%) меньше, чем в 2015 году, и на 5,6 млн евро (3,9%) меньше, чем планировалось в этот период.

При утверждении бюджета Риги 2016 год планировалось завершить с дефицитом в размере 668 900 евро. В свою очередь последние поправки к бюджету Рижской думы, утвержденные 18 октября 2016 года, предусматривали, что доходы бюджета составят 818,48 млн евро, а расходы - 848,38 млн евро, таким образом, дефицит муниципального бюджета должен был составить 29,9 млн евро.