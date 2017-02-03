Экономика |

Совет международного аэропорта "Рига" объявил конкурс на должность члена правления аэропорта, сообщается в официальном издании Latvijas Vestniesis.

В CV должно быть указана самооценка претендентом своего владения иностранными языками и количество работников в коллективе, которым он руководил, а также изложена концепция деятельности и развития аэропорта. Срок подачи заявок - 17 февраля.

В аэропорту "Рига" сообщили, что от претендентов требуется академическое высшее образование или профессиональное образование второго уровня по финансам, экономике, управлению, праву или инженерным наукам, три года опыта работы на руководящей должности, желательно в сфере транспорта и авиации или крупном государственном либо муниципальном предприятии.

Также требуется опыт в вопросах стратегического управления предприятием, навыки стратегического планирования, опыт в международном сотрудничестве.

Совет аэропорта надеется, что нового руководителя удастся найти до марта. Арманд Юрьев, занимавший должность с октября прошлого года, в середине января решил уйти.