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Руководство АО Latvijas Dzelzceļš (LDz) и его дочерней компании LDz logistik на этой неделе находится в Индии, чтобы встретиться с местными предпринимателями и обсудить возможности отправки грузов в Латвию, рассказали в LDz.

В Дели проходит международная выставка логистики и связи, в которой принимают участие почти 500 организаций из 25 стран мира.

Представители Института логистики конфедерации предпринимателей Индии положительно оценили стремление Латвии расширить географию транспорта и сообщили, что недавно правительство Индии утвердило программу развития частного бизнеса, которая должна способствовать также увеличению перевозок в Европу. Стороны согласились с тем, что потенциал транспортного сотрудничества между Латвией и Индией имеется.

По словам руководителя LDz Эдвина Берзиньша, Индия начинает играть все большую роль в мировой экономике и становится интересна для перевозчиков. Грузопотоки из этой страны идут через Иран, Азербайджан, Россию, Белоруссию, и Латвия готова дополнить эту логистическую цепочку, предлагая направление в Скандинавию.

Берзиньш встретился также с госсекретарем Министерства транспорта и судоходства Индии, чтобы ознакомиться с планами развития индийских портов, и госсекретарем Министерства торговли.