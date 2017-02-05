Латвия боится потерять деньги Евросоюза (9)

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Экономика | 5 февраля 2017 года, 20:22

Один из вызовов этого года - не потерять часть финансирования ЕС в случае невыполнения Латвией финансовых целей в конце 2017 года, говорится в сообщении Министерства финансов.

Минфин указывает, что сейчас постоянно растут риски в выполнении установленных Еврокомиссией требований, что может вызвать негативные последствия - уменьшение пропорциональной доли финансирования для Латвии. Так, в 2016 году Кабинет министров с задержкой принимал правила, из-за чего позже начался отбор проектов и заключение договоров.

В настоящее время Минфин в сотрудничестве с Центральным агентством финансов и договоров анализирует риски невыполнения установленных для фондов ЕС минимальных финансовых целей, а также рассматривает возможности ускорения осуществления проектов.

Комментарии 9
Патриот 33 минуты назад
Тырыли, тырыли, наконец натырыли! Больше денег не будет. Латвийские лошары даже стырить нормально не могут. Короче ЛОХИ !!!
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Крик23 минуты назад
Мои "руководители" тебя ещё дрючить будут, если с первых минут сознания не потеряешь.
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Крик27 минут назад
Страну готовили с 90-х, всё развалино, Земли проланы, у нас нет своей монетарной политики, Скандинавия выбрала свои деньги, мы в долгах.
У них всё получилось.
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