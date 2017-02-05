Экономика |

Один из вызовов этого года - не потерять часть финансирования ЕС в случае невыполнения Латвией финансовых целей в конце 2017 года, говорится в сообщении Министерства финансов.

Минфин указывает, что сейчас постоянно растут риски в выполнении установленных Еврокомиссией требований, что может вызвать негативные последствия - уменьшение пропорциональной доли финансирования для Латвии. Так, в 2016 году Кабинет министров с задержкой принимал правила, из-за чего позже начался отбор проектов и заключение договоров.

В настоящее время Минфин в сотрудничестве с Центральным агентством финансов и договоров анализирует риски невыполнения установленных для фондов ЕС минимальных финансовых целей, а также рассматривает возможности ускорения осуществления проектов.