Экономика |

Дружеские отношения между Россией и США пойдут Европе, в том числе Латвии, только на пользу. Такое мнение в интервью журналу "Открытый город" высказал бывший управляющий Рижского свободного порта Леонид Логинов.

"Я уверен, как только Россия найдет общий язык с Америкой, Европа тут же начнет подыгрывать, она понимает, что меняется политика, меняются отношения, что нельзя из-за корыстных интересов перекраивать судьбы народов", - сказал Логинов.

В выигрыше от сотрудничества между президентами США и России останется и Рижский порт, считает он.

"Я думаю, если господин Путин с господином Трампом договорятся о бизнесе или даже поделят сферы влияния, это будет только плюсом для Латвии. Потому что торговля — это составляющая мира. А она идет через порты. Рижский порт входит во всемирную организацию портов, у которой девиз такой: "Мир идет через торговлю, а торговля - через порт". И портовики как раз те, кто обеспечивает миру мирные отношения", - сказал Логинов.

Напомним, в конце января Логинов подал заявление об отставке. Он занимал должность управляющего Рижского свободного порта с 1998 года.