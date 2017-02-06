Экономика |

В январе 2017 года по инфраструктуре предприятия Latvijas dzelzceļš перевезено 4,8 млн тонн грузов - на 4,6% больше, чем в январе 2016 года, сообщили на предприятии .

В январе на 57,6% до 2,1 млн тонн увеличились перевозки каменного угля. Нефти и нефтепродуктов перевезено 1,5 млн тонн - на 21,1% меньше, чем год назад.

Минеральных удобрений перевезено 308 тыс. тонн - на 18,3% меньше, химических грузов - 117 тыс. тонн, что на 28,7% меньше.

Черных металлов перевезено 186 тыс. тонн - на 89,9% больше, чем в январе 2016 года, пиломатериалов - 116 тыс. тонн, что на 8,4% больше. Объем перевезенных грузов руды сократился до 84 тыс. тонн.

Объем перевозок импортных грузов в январе составил 4,3 млн тонн, что на 6% больше, чем в январе 2016 года, экспортных - сократился на 29,2% до 148 тыс. тонн, объем перевозок внутри страны уменьшился на 7,7% до 96 тыс. тонн.

В 2016 году по инфраструктуре Latvijas dzelzceļš было перевезено 47,8 млн тонн грузов - на 7,8 млн (14%) меньше, чем в 2015 году.