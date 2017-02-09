Топ стоимости бензина в Европе: Латвия заняла 11-е место (1)

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Экономика | 9 февраля 2017 года, 18:55

Из всех стран Балтии в Латвии самая высокая стоимость бензина, а среди Европейских государств наша страна занимает 11 место. Об этом свидетельствует исследование, подготовленное РИА Рейтинг.

При этом самые низкие цены на бензин зафиксированы в Казахстане (0.40 евро за литр АИ-95). Чуть дороже топливо в Белоруссии (0.55 евро). Россия на третьем месте, средняя цена составляет 0.58 евро.

Лидером по доступности бензина оказался Люксембург, жители которого могут приобрести на свои средние зарплаты 2,7 тысячи литров. На втором месте — Норвегия. Граждане скандинавской страны имеют возможность купить 2,4 тысячи литров бензина. Третья — Великобритания с 2,3 тысячи литров. Россия расположилась на 18-м месте с показателем в 813,6 литра.

Среди аутсайдеров находятся в основном страны Восточной Европы. Это связано с сочетанием относительно низких зарплат и высоких цен на топливо в этих государствах.

фото: Mixnews.lv

Источник: Lenta.ru
Комментарии 1
Игорь18 минут назад
Единственное что в Латвии на высоте это цены в магазинах,зарплаты у министров с чиновниками,без конечные премии,не понятно за что только не понятно!Спасибо за это этой канадской выскочке!Так и живем!
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