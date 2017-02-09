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Из всех стран Балтии в Латвии самая высокая стоимость бензина, а среди Европейских государств наша страна занимает 11 место. Об этом свидетельствует исследование, подготовленное РИА Рейтинг.

При этом самые низкие цены на бензин зафиксированы в Казахстане (0.40 евро за литр АИ-95). Чуть дороже топливо в Белоруссии (0.55 евро). Россия на третьем месте, средняя цена составляет 0.58 евро.

Лидером по доступности бензина оказался Люксембург, жители которого могут приобрести на свои средние зарплаты 2,7 тысячи литров. На втором месте — Норвегия. Граждане скандинавской страны имеют возможность купить 2,4 тысячи литров бензина. Третья — Великобритания с 2,3 тысячи литров. Россия расположилась на 18-м месте с показателем в 813,6 литра.

Среди аутсайдеров находятся в основном страны Восточной Европы. Это связано с сочетанием относительно низких зарплат и высоких цен на топливо в этих государствах.

фото: Mixnews.lv