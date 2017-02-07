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Латвийские рыболовецкие предприятия хотят потребовать у ЕС компенсацию ущерба, возникшего из-за задержания рыболовецкого судна "Senators" в континентальном шельфе Норвегии, запрета на вылов краба и простоя судов. Подготовленное "Европейской ассоциацией по вылову краба" письмо планируется сегодня рассмотреть в закрытой части заседания правительства.

В письме, адресованном премьер-министру Марису Кучинскису, министру земледелия Янису Дуклавсу и министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу, указано, что у Латвии есть юридическое основание требовать у ЕС компенсировать убытки, возникшие из-за неспособности обеспечить выполнение законных прав в районе лова краба Свальбард.

"Убытки от простоя незаконно задержанного судна Senators достигают по меньшей мере 6831 евро в день или 205 тыс. евро в месяц. Так как во флоте компании North Star LTD шесть судов, которые готовились начать лов в начале этого года, общий ущерб от простоя флота составляет 731,179 тыс. евро в месяц, не считая 180 тыс. евро штрафа, который норвежские власти хотят взыскать до снятия ареста с судна. Вторая компания - Baljura serviss, во флоте которой пять судов, еще подсчитывает убытки. Весь латвийский флот для вылова краба с сентября 2016 года фактически находится в простое", - указано в письме.

Ассоциация готова в любой момент по запросу представить ответственным должностным лицам подробное обоснование расчетов, говорится в письме. Как сообщалось, в связи с выловом снежных крабов на территории Норвегии, в водах Шпицбергена (Свальбарда), в начале января было арестовано латвийское судно Senators. Об этом сообщил представитель Ассоциации по вылову крабов ЕС Дидзис Шмитс.

Как сообщает The Independent Barents Observer, латвийское судно было задержано на прошлой неделе за нелегальную ловлю, о чем свидетельствовали размещенные в море рыболовецкие снасти, причем нужных разрешений у команды судна не было. В сопровождении береговой охраны "Senators" был доставлен к берегу и передан полиции.

Большинство стран, имеющих право вылова в этом регионе, не поддерживают арест латвийского судна и считают его политически мотивированным. По мнению Шмитса, действия норвежских властей нарушают принцип недискриминации, установленный Парижским договором 1920 года.

Вылов снежных крабов в регионе Свальбард был начат на основании этого договора и регламента ЕС от 14 декабря 2016 года, который предусматривает, что 20 судов стран ЕС, в том числе 11 латвийских, имеют право ловить снежных крабов в этом регионе.

Шмитс называет происшедшее откровенным нарушением международных прав и недружественным шагом со стороны Норвегии, причем не только против Латвии, но и ЕС целом. По его словам, дело может дойти до международного суда.

Как заявил пресс-секретарь министерства Раймонд Янсонс, также в ноте содержится просьба не препятствовать лову, который ведется в соответствии с международными соглашениями.

Он сослался на правовые документы, в том числе на заключенный в 1980 году Европейским сообществом и Норвегией договор о рыболовстве, согласно которому каждый год стороны дискутируют о правах на лов, в том числе о правах судов стран ЕС на лов в водах, которые не являются водами ЕС, включая лов в водах архипелага Шпицберген (Свальбард).

Также Янсонс напомнил, что Парижский договор 1920 года предусматривает недискриминационной подход к рыболовным ресурсам. В связи с этим случаем МИД намерен обратиться к Еврокомиссии.