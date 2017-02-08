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Жители Латвии жалуются на рост цен на молоко и молочные продукты. И, действительно, стоимость молока за последние три месяца несколько раз повышалась, признаются в торговых сетях. Русское вещание LTV7 выяснило, прекратится ли рост.

Ценники на "молочку" постоянно меняются, и отнюдь не в сторону уменьшения. Возмущены не только конечные потребители молока, но и крестьяне.

"Есть некая цепочка, мы не можем просто исключить одно звено. Это производитель (крестьянин), переработчик, продавец и покупатель. И в принципе крайние звенья этой цепочки — крестьянин и покупатель - заложники тех, кто посередине: переработчиков и продавцов. И никто не хочет отказываться от своей прибыли. Я считаю, что весь этот ажиотаж, который мы наблюдали в последние два года — чрезвычайное снижение цен и потом их резкое повышение — это спекуляции мирового рынка", - считает крестьянка из Валмиеры Даце Пастере.

Дальше по цепочке. Переработчики молока указывают в первую очередь на закупочную цену на молоко — она с июля увеличилась на 70%. Судя по всему, с этим придется смириться — в обозримом будущем молоко не подешевеет. Правда, и цены на него, скорее всего, расти тоже не будут.

"Есть некоторые признаки, что на сегодняшний день цена на молоко как на сырье может немного снизиться. Такая ситуация на рынке постоянно, мы можем назвать это небольшим колебанием цен. Говорить о серьезном росте или падении мы не можем", - отмечает глава Латвийского центрального союза молокопереработчиков Янис Шолкс.

Представители торговых сетей признают, что цены на молочные продукты за последнее время повышались несколько раз. Но спрос все равно есть.

"Если мы смотрим продажные показатели, например, последние 3-4 месяца этого года и тот же период прошлого года, то мы не видим большие сокращения интереса покупателей к молочным продуктам", - говорит Представитель торговой сети Maxima Янис Бесерис.

Между тем, еще в начале этого года Совет по конкуренции заявлял, что для роста цен на молочные продукты нет никаких оснований. Правда, сейчас учреждение признает, основания все же были.

"После сообщения в прессе о повышении цен на молочную продукцию, мы начали такую экспресс-проверку… Она еще не закончилась. Да, действительно, в сентябре, как подтверждают переработчики молока, стало заметно повышение цен на сырье. Причем, некоторые заметили повышение цен еще в августе. В свою очередь, розничные сети заметили повышение цен в сентябре-октябре", - говорит представитель Совета по конкуренции Юлия Линкевича.

Впрочем, в совете говорят — теперь причин для роста цен точно нет.