Экономика |

Сегодня комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрит народную инициативу об увеличении налогов для самых состоятельных жителей страны и их снижении для получателей низких зарплат, пишет портал skaties.lv.

Сбор подписей за введение так называемого прогрессивного налога на портале manabalss.lv был начат еще пять с половиной лет назад, в августе 2011 года. Но только в ноябре прошлого года было собрано достаточное количество подписей и этот вопрос стало возможным внести в повестку дня комиссии.

По словам авторов инициативы, в Латвии стремительно увеличивается расслоение общества между бедными и богатыми, а прогрессивный налог поможет созданию среднего класса в стране. Также они указывают, что, согласно последним исследованиям, в Латвии "коэффициент Джини"(статистический показатель степени расслоения общества), был шестым среди наивысших в Европе, а внедрение прогрессивной ставки, согласно расчетам, за пять лет сможет выровнять этот показатель до среднего по ЕС.

Заседание парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям состоится сегодня, в 12.00. В дискуссии примут участие представители Латвийской конфедерации работодателей и члены профсоюзов.