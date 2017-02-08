Экономика |

Безработным придется в обязательном порядке проходить курсы по финансовой грамотности. Об этом в интервью газете Latvijas Avīze сообщил министр благосостояния Янис Рейрс.

"Людям, которые зарегистрировались как безработные, теперь надо будет прослушать четыре часа лекций по финансовой грамотности. На курсах им объяснят, из чего формируется зарплата, а также то, что социальный налог - это ее неотъемлемая часть. Кроме того, безработным расскажут о рисках неуплаты данного налога", - отметил министр.

Министр также прокомментировал изменившийся порядок получения пособия по безработице.

По его словам, это было сделано в связи со сложившейся абсурдной ситуацией, когда работник, плативший налог девять месяцев, оформляя после этого статус безработного, за три месяца возвращал все деньги в виде пособия.

"Такое происходило не только в сельском хозяйстве и древообрабатывающей отрасли. Такую схему массово использовали и образовательные учреждения. Дальше так продолжаться не могло", - заявил Рейрс.