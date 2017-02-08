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Производитель кондитерских изделий и закусок Orkla Confectionery & Snacks Latvija после двухлетнего перерыва участвует в крупнейшей российской продовольственной выставке "Продэкспо", представляя продукцию фабрики Laima.

Как сообщила представитель по общественным отношениям предприятия Линета Микша, участие в выставке позволит фабрике расширить круг партнеров и увеличить сбыт продукции в России, который составляет 25% общего объема экспорта.

"В течение двух лет мы не участвовали в московской выставке. Однако, так как Россия является важным экспортным рынком, мы решили вернуться с инновационными и разнообразными новинками из ассортимента Laima. Участие в выставке - это прекрасная возможность ознакомить с достижениями, получить отзывы о продукции, узнать последние тенденции в отрасли, а также расширить круг партнеров", - сказала Микша.

В Москве Laima представляет такие новинки, как молочный шоколад Tagad, эксклюзивные конфеты Gourmet, конфеты Laima Riga Black Balsam и Serenаde.

В прошлом году самыми востребованными на экспортных рынках продуктами Laima были ассорти шоколадных конфет "Темные розы", молочный шоколад Tagad с лесными орехами и классический ванильный зефир Maigums.

Orkla Confectionery & Snacks Latvija экспортирует продукцию в 30 стран мира, в том числе в Германию, Израиль, Россию, Англию, Ирландию, США, Канаду и Белоруссию.

"Продэкспо" - крупнейшая в России выставка продуктов питания и напитков, которая в этом году проходит уже в 24-й раз. В выставке участвуют более 2000 производителей из 57 стран.