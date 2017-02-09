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Министерство экономики предлагает усовершенствовать закон о строительстве, внеся в него поправки, которые четко разделяют ответственность участвующих в процессе строительства сторон и сокращают сроки принятия решений.

Заместитель государственного секретаря Минэкономики Эдмунд Валантис в среду на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству заявил, что в настоящее время отсутствие эффективного регулирования в строительстве препятствует привлечению частных инвестиций, поэтому закон нуждается в изменениях.

По словам Валантиса, необходимо четко разделить ответственность, чтобы за каждый процесс гражданско-правовую ответственность несла одна сторона, а также необходимо добиться, чтобы процесс согласования строительства не занимал более 78 дней. Кроме того, необходимо отменить чрезмерные требования к реконструкции и перестройке зданий и обеспечить более широкие возможности вносить поправки в строительный проект в процессе проектирования и строительства.

"В настоящее время, когда четко не установлена ответственность, в случае возникновения проблем очень трудно определить, кто виноват и на каком этапе процесса они возникли", - сказал представитель Минэкономики.

Министерство предлагает сократить процесс согласования строительного проекта до 78 дней, в том числе выдавать разрешения на строительство строительные управления должны в течение 21 дня, технические условия - в течение 14 дней, согласовывать строительный проект с владельцами коммуникаций - в течение 14 дней, согласовывать проект в строительном управлении - в течение 14 дней, принять постройку в эксплуатацию - в течение 14 дней.

Валантис сообщил, что изменения закона предусматривают также ответственность заказчика - он должен следить за тем, чтобы не осуществлялось самовольное строительство без строительной документации.

Предлагаемые Минэкономики изменения планируется обсудить с представителями отрасли и в правительстве.

фото: Mixnews.lv