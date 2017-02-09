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Служба государственных доходов (СГД) в этом году планирует собрать налоги в размере 8,53 млрд евро, сообщила журналистам заместитель гендиректора СГД Даце Пелека.

Запланированные на 2017 год налоговые доходы на 6,4% превышают фактические и на 7,6% - плановые доходы 2016 года. План налоговых поступлений 2016 года был на 6% больше плана 2015 года, хотя экономическая активность в Латвии снизилась. Тем не менее, фактические налоговые доходы в 2016 году были на 7,3% больше, чем в 2015 году.

"Выполнение плана обеспечили поступления акцизного налога, частично благодаря повышению ставок, а также благодаря увеличению легальной доли рынка. Второй источник прироста доходов - поступления подоходного налога с предприятий", - пояснила Пелека.

В прошлом году не был выполнен план поступлений налога на добавленную стоимость (из-за снижения экономической активности) и подоходного налога с населения (из-за увеличения на 25% выплат за оправданные расходы).

Администрируемые СГД доходы совокупного бюджета в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличились на 88,33 млн евро (1,1%) и составили 8,015 млрд евро.