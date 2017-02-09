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Телекоммуникационное предприятие Lattelecom выйдет на рынок торговли электроэнергией, предложив потребителям продукт "tet".

Как сообщили представители компании, Lattelecom предложит клиентам три тарифных плана "tet": "Динамичный", "Надежный" и "Фиксированный". Их целевыми клиентами являются любые домохозяйства и предприятия в Латвии.

Председатель правления Latelecom Юрис Гулбис заявил, что новая услуга будет отличаться от других предложений тем, что всем понятна, не имеет скрытых затрат или платы за расторжение договора.

Lattelecom утверждает, что благодаря "tet" сможет предложить 95% жителей более низкую ежемесячную плату за электричество. Новый продукт предлагается с сегодняшнего дня. Те, кто подаст заявку до 15 марта, будут получать электроэнергию от Lattelecom с 1 апреля.

Lattelecom ставит перед собой цель привлечь до конца года к использованию услуг "tet" 10-12 тыс. домохозяйств.

При этом у предприятия нет цели переманить нескольких клиентов у других шести-семи маленьких торговцев электроэнергией. Его цель - привлечь наибольшую часть клиентов и со временем завоевать 10-20% рынка.

"Тогда мы сможем говорить о серьезной конкуренции с Latvenergo", - сказал руководитель проекта "tet" Артур Пиеленс-Паленс.

Тарифный план "Динамичный" предназначен для тех, кто хочет своим стилем потребления влиять на счет, отслеживая колебания цен на бирже, и добиваться большей экономии. Это план с самой низкой платой за электроэнергию. Счет состоит из биржевой цены и платы за обслуживание за потребленные кВт/ч. При среднем потреблении 200 кВт в месяц, экономия в год может составить примерно 30 евро.

Тарифный план "Надежный" предназначен для тех, кто хочет попробовать динамичный план, но пока не готов рисковать. Вместе с немного увеличенной платой за обслуживание (на 18 евроцентов в месяц больше, чем для пользователей "Динамичного") клиент получает гарантию того, что цена за МВт/ч будет не больше 61,13 евро, даже если биржевая цена вдруг поднимется выше этого уровня.

Тарифный план "Фиксированный" - это платеж по фиксированному тарифу для тех, кто не хочет думать о счетах и ценовых колебаниях. Этот план легко предвидеть, и у него нет никаких рисков. Однако и с этим планом при потреблении 200 кВт в месяц экономия в год может составить примерно 15 евро.