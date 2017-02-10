Экономика |

Подорожание продуктов питания способствовало росту инфляции в январе на 2,9%, заявили в Министерстве финансов.

Повышение цен в январе по сравнению с тем же месяцем года соответствовало прогнозу Минфина. Примерно половину повышения цен обеспечило стремительное подорожание продуктов питания - на 6,8%. Цены выросли практически на все продукты.

Минфин отмечает, что это самый резкий рост цен на продукты с сентября 2011 года. В последние годы цены на продукты питания были в Латвии сравнительно стабильны или даже уменьшались, а январский прирост связан в основном с мировыми тенденциями подорожания продовольственного сырья.

По сравнению с декабрем цены на продовольствие в мире выросли в среднем на 2,1%, а по сравнению с январем прошлого года - на 16,4%. Наиболее стремительно дорожали молоко, масло и сахар. Эти же продукты, а также свежие овощи, дорожали в январе и в Латвии.

В 2016 году снижение цен на энергоресурсы на мировых рынках весь год влияло на инфляцию в направлении понижения, а в этом году сценарий будет противоположным. Средняя цена сырой нефти Brent в январе составляла примерно 54,9 доллара за баррель, что на 78% больше, чем в январе прошлого года.

"Столь сильное повышение цен на нефть отразилось и в ценах на горючее в Латвии, которые были на 14,9% больше. Ожидается, что в ближайшие месяцы рост цен на горючее будет еще больше. Ближе к середине года рост замедлится, при условии, что колебания цен на нефть будут незначительными", - заявили в министерстве.

В ценах газ и тепловую энергию изменения цен на энергоресурсы отражаются с задержкой. Тарифы на газ устанавливаются дважды в год, в январе и июле, и зависят от цен на энергоресурсы в предыдущие девять месяцев, новые тарифы будут на 4,7% ниже, чем в прошлом году, но по сравнению с предыдущим месяцем газ подорожал на 4,2%.

Цена на тепловую энергию по сравнению с декабрем не изменилась, но была на 5,9% ниже, чем год назад. Прогнозируется, что снижение цен на тепловую энергию продолжится и в последующие месяцы, но не такое сильное, как в январе.