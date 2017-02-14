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​Наблюдательный совет кредиторов российского ЗАО "Банк Проектного Финансирования" (БПФ), лишенного лицензии в 2013 году, подал очередное заявление в Комиссию рынка финансов и капитала Латвии с просьбой проверить латвийский Norvik Banka, пишет novayagazeta.ee.

13 февраля Комиссия подтвердила "Новой газете — Балтия" получение запроса.

Обращаясь к руководителю комиссии Петерсу Путниньшу, кредиторы разорившегося российского банка напоминают, что в июле 2014 года уже подавали подобное заявление, однако не получили ответа и каких-либо данных о проводимых проверках.

Совет кредиторов ЗАО "БПФ" просит провести проверку АО Norvik Banka и предоставить копии документов по финансовым операциям, связанным с БПФ, уличенным российским Центробанком в проведении сомнительных сделок. Несмотря на ряд обращений, ранее отправленных российскими обманутыми кредиторам в Комиссию рынка финансов и капитала, а также в банк Латвии и в сам Norvik Banka, ответов по существу они не получили.

Совет кредиторов ЗАО «БПФ» утверждает, что Центральный Банк России, отзывая лицензию на осуществление банковских операций у АБ «Банк Проектного Финансирования» 13 декабря 2013 г, особо подчеркивал, что БПФ был вовлечен в проведение сомнительных операций. При этом АО Norvik Ваnkа неоднократно являлся партнером БПФ по совершаемым им сделкам — возможно, и по сомнительным, за которые БПФ был лишен лицензии.

Сегодня Совету кредиторов разорившегося российского банка известно, что всего на 2013 год БПФ провел через счета Norvik Banka сумму, эквивалентную примерно 16 с половиной миллиардам рублей. Также в 2013 году зафиксированы обратные финансовые перемещения в особо крупном размере со счета в АО Norvik Banka в размере около полутора миллиардов рублей.

Совет кредиторов БПФ считает, что есть объективные основания для проверки данных операций Norvik Banka. Представитель инициативной группы обманутых вкладчиков, заявил «Новой газете – Балтия», что в сочетании с информацией о наличии в БПФ счетов, принадлежащих крупным криминальным авторитетам, а также попытке неустановленных лиц полностью уничтожить базу данных банка, существует вероятность того, что указанные сделки могли совершаться в интересах преступного сообщества.

Действительно, в ответе Центробанка России от 1 марта 2014 года группе обманутых вкладчиков БПФ говорится о том, что «в первый день работы (13.12.2013) временной администрации бывшим руководством банка не была передана электронная база данных об операциях АБ «БПФ» (ЗАО), а сервер с электронной базой данных находится в нерабочем состоянии».

При этом сомнительные операции и последовавший кризис в БПФ совпадают по времени с докапитализацией самого Norvik Banka. Перевод средств в особо крупном размере из БПФ в Norvik происходит непосредственно перед отзывом лицензии у БПФ, который состоялся 13.12.2013 года, а уже на следующий банковский день — 16.12.2013 — поступило сообщение об увеличении основного капитала Norvik Banka более, чем на 28,63 миллионов евро с оговоркой, что это неполная сумма сделки по приобретению акций Norvik Banka Григорием Гусельниковым.

Сообщения СМИ того периода, касающиеся Norvik Banka, говорят о некоторых странностях при капитализации этого латышского АО. В расследовании агентства Pietiek.com говорится, что на сумму, близкую к инвестируемой Григорием Гусельниковым в Norvik, а именно на 24,636,934.33 евро, в том же декабре 2013 г. банк приобретает 4 недавно созданных российских ООО: «КАПИТЕЛЬ», «ЛЕССТРОЙ», «МОНОЛИТ» и «ОРИОН».

В отчетности Norvik, указанные фирмы в 2014 году принадлежат банку, затем, в 2015 году доля капитала Norvik в данных ООО обозначается, как 0%, а в отчете за первое полугодие 2016 года одна из этих российских компаний, а именно ООО «Орион», снова на 99,99% оказывается в собственности Norvik.

Также с проблемным банком БПФ эти сделки связывают данные, что ООО «МОНОЛИТ» и ООО «ОРИОН», за которые из Norvik Banka, по информации Pietiek.com, было выведено 2,619,148.43 евро и 14,936,280.56 евро соответственно, имели счета в БПФ.

Судя по выпискам, российские ООО, приобретенные Norvik Banka, принадлежат кипрским компаниям: «ОРИОН» на 99.99% принадлежит Eyesurf Limited, а «КАПИТЕЛЬ», «ЛЕССТРОЙ» и «МОНОЛИТ» на 99.99% принадлежат Trilocus Limited. У всех четырех российских ООО один и тот же генеральный директор — Панфилова Анна Юрьевна, а кипрские компании принадлежат формальному владельцу — Page Nominees Limited на том же острове.

Кроме того, до сих пор в регистрационных документах российских ООО содержатся данные, что в отношении 99,99% их уставного капитала действует залог до момента оплаты кипрскими компаниями Trilocus Limited и Eyesurf Limited в пользу акционерного общества «Норвик Иегулдиюму Парвалдес Сабиедриба» (принадлежит Norvik Banka) стоимости доли в их уставном капитале.

То есть, доли в российских ООО достаются Norvik Banka в залог через займ кипрским компаниям, принадлежащим неизвестным лицам.

Дальнейшая судьба этих денег на сегодня не выяснена, так же, как не подтверждена связь этих операций с махинациями в российском банке БПФ, обманувшем своих вкладчиков.

Чтобы прояснить ситуацию, «Новая газета — Балтия» направила в адрес Norvik Banka следующие вопросы:

Была ли деятельность Norvik Banka связана с российским банком ЗАО БПФ? Были ли какие-то совместные программы, общие инвестиции или аффилированные фирмы с обеими этими банками? Как объяснить, что фирмы, в которые инвестировал Norvik Banka в 2013 году, а именно, ООО «МОНОЛИТ», и ООО «ОРИОН» имели счета в БПФ? Проходили ли деньги, инвестированные в эти компании Norvik Banka, через счета БПФ? Известно, что всего на 2013 год БПФ провел через счета Norvik Banka сумму, эквивалентную примерно 16 с половиной миллиардам рублей; также в 2013 году зафиксированы обратные финансовые перемещения со счета в АО Norvik Banka в размере около полутора миллиардов рублей. В какое время проводились деньги банка БПФ через счета Norvik Banka и обратно? Какова судьба компаний «КАПИТЕЛЬ», «ОРИОН», «ЛЕССТРОЙ» и «МОНОЛИТ», в которые Norvik инвестировал — принадлежат ли они до сих пор банку и какие результаты принесли эти инвестиции?

Ответ Norvik Banka оказался краток: «К сожалению, на Ваши вопросы по существу ответить не сможем».

Фото: LETA/ Rebeka Žeira