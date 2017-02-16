Минфин: через три года средняя зарплата будет больше 1000 евро (+ОПРОС) (21)
Экономика | 16 февраля 2017 года, 08:28
Уже в 2020 году средняя брутто-зарплата работающих в народном хозяйстве Латвии превысит 1000 евро, говорится в макроэкономическом прогнозе Министерства финансов.
В 2016 году средняя брутто-зарплата в стране была 858,9 евро, в этом году она может вырасти до 906,1 евро.
В 2018 году брутто-зарплата увеличится до 951,4 евро, в 2019 году до 999 евро, а в 2020 году - 1049 евро.
Также Минфин прогнозирует стагнацию уровня занятости. В 2017 году в Латвии может быть 896,1 тысяч работающих, а в 2020 году 897,9 тысяч. В то же время продолжит уменьшаться средний уровень безработицы. В 2017 году он предположительно составит 9,4%, в 2018 году - 8,9%, в 2019 году - 8,4%, в 2020 году - 8,2%, считает Министерство финансов.
С чего интересно они собрались такие зарплаты выплаччивать когда в стране убита экономика и производство?задолбали своим враньем!Не верю!
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То есть , за три года 140€. Их послушаешь так у всех вокруг растёт зарплата. У меня и моей жены не растёт после 2009. Причём абсолютно. Производство и медицина. Видимо о госаппарате и ригас сатиксме идёт речь .
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хотелось бы знать с чего???? Даже если вы прямо сейчас начнёте создавать икономику,то не меньше 20-25 лет.Но вы не немцы,вам главное петь и танцевать.Так что с пургой- на хутора.А если ещё кинете по 5 эйро,то вам точно поверят.
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