Латвия стала лидером Европы по регистрации новых автомашин (8)
Экономика | 16 февраля 2017 года, 10:10
Регистрация новых легковых автомобилей в Латвии в январе этого года увеличилась на 32,7% по сравнению с январем 2016 года, и по этому показателю Латвия заняла первое место в Европе, сообщает агентство LETA со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей.
В январе в Латвии было зарегистрировано 1445 новых легковых автомашин. Высокий прирост регистрации новых автомашин был также в Нидерландах (27,1%), Хорватии (+23,6%), Румынии (+21,7%). В Литве в январе было продано 1829 новых легковых автомобилей, что на 17,2% больше, чем годом ранее, а в Эстонии - 2026 (+13,5%).
Ассоциация обобщает данные о 30 странах.
Рваная ветошь всё ещё думает что оно Знамя??? Да вам самое время в подаренные бубна стучать и радоваться что в своё время, для вас Союз повсеместно трамвайные рельсы проложил.
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В % лидер, а в цифрах - от литовцев на 25, от эстонцев на 30% отстаём.
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это говорит о том,что машины стали хлам.Счастливчики те,кто имеет старые Аудики,Мэрсы и Тойоты.Запчасти копейки,ничего не ломается.А нынешний мусор с ресурсом в 5 лет надо постоянно менять.Вот вам и рост.
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