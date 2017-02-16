Экономика |

Регистрация новых легковых автомобилей в Латвии в январе этого года увеличилась на 32,7% по сравнению с январем 2016 года, и по этому показателю Латвия заняла первое место в Европе, сообщает агентство LETA со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей.

В январе в Латвии было зарегистрировано 1445 новых легковых автомашин. Высокий прирост регистрации новых автомашин был также в Нидерландах (27,1%), Хорватии (+23,6%), Румынии (+21,7%). В Литве в январе было продано 1829 новых легковых автомобилей, что на 17,2% больше, чем годом ранее, а в Эстонии - 2026 (+13,5%).

Ассоциация обобщает данные о 30 странах.