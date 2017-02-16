Латвия стала лидером Европы по регистрации новых автомашин (8)

фото

Экономика | 16 февраля 2017 года, 10:10

Регистрация новых легковых автомобилей в Латвии в январе этого года увеличилась на 32,7% по сравнению с январем 2016 года, и по этому показателю Латвия заняла первое место в Европе, сообщает агентство LETA со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей.

В январе в Латвии было зарегистрировано 1445 новых легковых автомашин. Высокий прирост регистрации новых автомашин был также в Нидерландах (27,1%), Хорватии (+23,6%), Румынии (+21,7%). В Литве в январе было продано 1829 новых легковых автомобилей, что на 17,2% больше, чем годом ранее, а в Эстонии - 2026 (+13,5%).

Ассоциация обобщает данные о 30 странах.

Комментарии 8
Крик2 часа назад
Рваная ветошь всё ещё думает что оно Знамя??? Да вам самое время в подаренные бубна стучать и радоваться что в своё время, для вас Союз повсеместно трамвайные рельсы проложил.
Ответить
Ну да2 часа назад
В % лидер, а в цифрах - от литовцев на 25, от эстонцев на 30% отстаём.
1
Ответить
5552 часа назад
это говорит о том,что машины стали хлам.Счастливчики те,кто имеет старые Аудики,Мэрсы и Тойоты.Запчасти копейки,ничего не ломается.А нынешний мусор с ресурсом в 5 лет надо постоянно менять.Вот вам и рост.
2
Ответить