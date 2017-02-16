С апреля серьезно изменятся правила пользования интернет-банком (12)

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Экономика | 16 февраля 2017 года, 13:19

С апреля в Латвии изменятся условия авторизации клиентов в интернет-банках - дополнительно к кодовым картам появятся новые средства. О конкретных предложениях проинформирует клиентов каждый банк.

С 1 апреля 2017 года банки должны обеспечить для платежей в интернете строгую аутентификацию, включающую по крайней мере один неповторимый элемент, что означает ограничения на использование кодовых карт.

Латвийская ассоциация коммерческих банков (ЛАКБ) обращает внимание, что и после 1 апреля кодовые карты могут быть использованы, но только для платежей проверенным получателям, сделок между счетами одного и того же клиента, внутрибанковских платежей и платежей на сумму до 30 евро.

Также некоторые банки используют для входа в интернет-банк уникальную электронную подпись.

Банки планируют или уже предлагают различные мобильные приложения.

Комментарии 12
Людмила Свищёва1 час назад
Зачем?Не дают покоя,только разберёшься,опять что то меняют.
2
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Тина Вален1 час назад
Уже не знают как бабло срубить
1
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****1 час назад
Как зачем? А лишние бабки содрать.
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