Минблаг назвал условие, при котором повысится необлагаемый минимум пенсий (6)

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Экономика | 17 февраля 2017 года, 14:04

В случае, если решено будет повысить налогонеоблагаемый минимум до 350 евро, министр благосостояния Янис Рейрс предложит до 450 евро повысить необлагаемый минимум пенсий.

Как рассказал представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш, это предложение связано с тем, что пенсионеры - наименее защищенная социальная группа, и возможностей получить дополнительные доходы у них немного. Сейчас необлагаемый минимум пенсий составляет 235 евро.

На вопрос о решениях по повышению маленьких пенсий Зариньш ответил, что эта задача имеется в плане действий правительства, и ответственная парламентская комиссия начнет ее рассматривать в начале марта вместе с представителями Минблага.

Комментарии 6
5552 часа назад
Мин того,чего нет !!!!!
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Дуся3 часа назад
Необлагаемый минимум для пенсий должне быть не менее 500 евро, что является минимумом для выживания при нынешних ценах и тарифах. Хотя получателей пенсий выше этой суммы у нас единицы.
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©1 час назад
В Германии представительница партии «зеленых» предложила оплачивать из госбюджета оказание интимных услуг инвалидам и тяжелобольным из баррикад.
Пенсии больше 1500 евро получают в Латвии 1473 человека.
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