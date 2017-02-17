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Сегодня Агентство судебных зданий (АСЗ) объявило конкурс на строительство новой тюрьмы в Лиепае, предусматривающую начало строительных работ во второй половине этого года и сдачу объекта в эксплуатацию не позднее чем через четыре года после начала строительства.

Как сообщила член правления АСД Санта Саусиня, положение о конкурсе на строительство Лиепайской тюрьмы АСЗ разработало совместно с Министерством юстиции, Управлением мест заключения, Латвийским союзом инженеров-строителей и латвийским филиалом бюро присяжных адвокатов "Sorainen". Разработку строительного проекта контролировало Эстонское агентство госнедвижимости, осуществившее уже несколько подобных проектов в Эстонии. Разработало строительный проект ООО Rem Pro.

Заявки на конкурс принимаются до 17 мая.

Проект предусматривает ряд инноваций, которых до сих пор не было ни в латвийской, ни в эстонской судебной системе. Помещения в Лиепайской тюрьме спланированы так, чтобы максимально исключить контакты между заключенными во время их перемещения. Продуманное размещение сторожевых постов позволит сократить число охранников, все железобетонные стены корпусов будут снабжены дополнительной антирадиоволновой металлической сеткой, блокирующей мобильную связь до 95% и обеспечивающей изоляцию заключенных, будут установлены инфракрасные видеокамеры, дистанционные замки на дверях камер, что тоже позволит сократить число охранников.

Лиепайская тюрьма будет рассчитана на 1200 заключенных. В комплекс входят восемь зданий, общая площадь территории - 305,116 кв. м, общая площадь застройки - 64,053 кв м, общая площадь помещений - 51,407 кв. м. Комплекс будет расположен в 5,6 км от центра Лиепаи.

В тюремный комплекс входят жилые корпуса для заключенных, просторный центр для занятий с возможностью работы для заключенных, образовательный центр с помещениями для занятий спортом, медчасть, помещения для усиленного режима содержания, столовые.

С открытием Лиепайской тюрьмы будут закрыты три действующие в Латвии тюрьмы, не отвечающие современным условиям содержания заключенных. Планируется, что в Лиепайской тюрьме будут работать более 400 работников. Расходы на ее строительство превышают 74 млн евро.