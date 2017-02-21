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Услугами латвийской авиакомпания airBaltic ежедневно пользуются тысячи авиапассажиров, но не всем известно, как обслуживается флот авиакомпании.

Минувшей ночью представители прессы могли наблюдать, как работает технический персонал, готовя воздушные суда для полетов.

Латвийская авиакомпания airBaltic в январе этого года перевезла 188 тыс. пассажиров, что на 18% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщили в авиакомпании, в январе выполнено 3 463 рейса, что на 14% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года (3 032 рейса).

Заполняемость мест в самолётах airBaltic в январе составила 62%, что на 2 процентных пункта больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В этот летний сезон airBaltic добавит 11 новых направлений в свою карту маршрутов, в том числе в такие города, как Мадрид, Женева, Абердин, Ставангер, Гетеборг, Казань и др.