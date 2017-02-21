Авиакомпания airBaltic впервые показала прессе, как обслуживают самолеты

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Экономика | 21 февраля 2017 года, 20:51

Услугами латвийской авиакомпания airBaltic ежедневно пользуются тысячи авиапассажиров, но не всем известно, как обслуживается флот авиакомпании.

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Минувшей ночью представители прессы могли наблюдать, как работает технический персонал, готовя воздушные суда для полетов.

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Латвийская авиакомпания airBaltic в январе этого года перевезла 188 тыс. пассажиров, что на 18% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Как сообщили в авиакомпании, в январе выполнено 3 463 рейса, что на 14% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года (3 032 рейса).

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Заполняемость мест в самолётах airBaltic в январе составила 62%, что на 2 процентных пункта больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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В этот летний сезон airBaltic добавит 11 новых направлений в свою карту маршрутов, в том числе в такие города, как Мадрид, Женева, Абердин, Ставангер, Гетеборг, Казань и др.

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