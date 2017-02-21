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Национальные вооруженные силы Латвии в ближайшее время подпишут с австрийским Министерством обороны и спорта договор о покупке подержанных гаубиц, сообщили в Минобороны.

Договор предусматривает покупку самоходных 155-миллиметровых артиллерийских систем серии "M109", центра управления огнем и платформы для обучения автоводителей.

Планируется, что расходы на приобретение одной единицы техники в зависимости от модификации составят от 60 тыс. до 140 тыс. евро.

В целом у Австрии будет приобретено 47 единиц боевой техники.

Гаубицы, которые планирует закупить Латвия, в 2003-2007 гг. были модернизированы, после чего законсервированы. Первые гаубицы будут доставлены в Латвию осенью 2017 года.

Гаубицы системы "M109" в модернизированной версии в настоящее время находятся также на вооружении австрийской армии. Эти гаубицы Австрия в середине 1990-х гг. купила у Великобритании.