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К настоящему моменту неплатежеспособность металлургического завода "KVV Liepаjas metalurgs" обошлась государству в 2 млн евро, заявил председатель правления Агентства приватизации (АП) Владимир Логинов.

Крупнейшим кредитором "KVV Liepаjas metalurgs" является дочерняя компания Агентства приватизации "FeLM", и сегодня правительство ознакомилось с ситуацией на предприятии.

Ведущая роль в процессе неплатежеспособности принадлежит администратору, который заказал оценку активов и привлек в качестве консультанта компанию EY, чтобы выявить потенциальных покупателей.

Процесс неплатежеспособности "KVV Liepаjas metalurgs", в том числе содержание металлургического завода, до сих пор обошлось государству в 2 млн евро, и на эту сумму увеличились требования государства к предприятию.

Министр экономики Арвил Ашераденс подтвердил, что имеется довольно большой интерес к заводу со стороны потенциальных инвесторов из разных стран, в том числе Китая и Европы.

"Правда, действуют они довольно осторожно, потому что металлургическая индустрия сейчас не в лучшем состоянии. Есть некая надежда на возобновление работы предприятия. Конечно, переговоры еще ничего не значат, но делегации едут в Лиепаю и смотрят. Мне кажется, сегодня было целых две", - сказал министр.

Ясность относительно дальнейшей судьбы "KVV Liepаjas metalurgs" должна появиться в марте, когда будут поданы необязательные предложения по покупке завода, добавил министр.