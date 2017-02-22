Экономика |

Государство рассматривает возможность судебной тяжбы с акционерами фармацевтического предприятия Grindeks по поводу прошлогодней продажи принадлежавших государству акций Grindeks, в результате чего ему предположительно был причинен ущерб в размере 2 млн евро.

Во вторник правительство за закрытыми дверями заслушало сообщение Агентства приватизации об этой сделке, в результате которой были проданы все принадлежащие государству акции предприятия на сумму 846 153 евро.

В ноябре прошлого года депутаты фракции партии "No sirds Latvija" (NSL) направили письмо Министерству экономики, в котором указали, что акции Grindeks были проданы по 3,85 евро, тогда как цена должна была составить 12,51 евро за акцию с учетом того, что акционеры, семья Липманов, обязаны были выступить с предложением об обязательном выкупе акций. Причиненный государству ущерб, по расчетам фракции, составляет свыше 1,9 млн евро.

По словам министра экономики Арвила Ашераденса, Минэкономики на заседании правительства выступило за то, чтобы подать иск против акционеров Grindeks. Имеются решения Комиссии рынка финансов и капитала(FKTK) и Верховного суда о том, что семья Липманов должна была сделать предложение о выкупе акций акционерам меньшинства.

Правительство поручило АП привлечь юристов для изучения сделки, чтобы затем обратиться в суд.

8 ноября 2016 года на открытом аукционе на бирже Nasdaq Riga были проданы все принадлежащие государству акции Grindeks - в целом 2,29%.

Кирову Липману и его жене Анне принадлежало 49,98% акций Grindeks, а Филиппу Липману - 0,04%, что вместе составляет 50,02% общего количества акций, обладающих правом голоса. За нарушение Киров Липман был оштрафован на 14,2 тыс. евро, а Филипп Липман - на 10,650 тыс. евро, и их обязали выступить с обязательным предложением по выкупу акций к другим акционерам, но Липманы решение FKTK обжаловали.