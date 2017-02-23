Экономика |

Сейм сегодня в окончательном чтении принял закон о ратификации Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения (CETA) между странами ЕС и Канадой.

За принятие закона проголосовал 71 депутат, против были пять парламентариев, Инга Бите (ЛОР) от голосования воздержалась, пять парламентариев в голосовании не приняли участия.

Таким образом, Латвия становится первой страной-участницей Европейского Союза (ЕС), которая завершила национальные процедуры ратификации в отношении CETA.

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс призвал поддержать CETA, так как использование преимуществ, предоставленных этим соглашением, будет способствовать росту латвийского экспорта в Канаду, откроет широкие возможности нашим предпринимателям по освоению новых рынков и предоставит ценный опыт на рынке Северной Америки. CETA также имеет важное значение в деле укрепления двусторонних отношений Латвии и Канады.

Применение CETA предоставит ряд важных практических преимуществ для латвийских экспортеров и поставщиков услуг. Данным соглашением с Канадой будут отменены 99% тарифов на импорт, будет открыт рынок услуг Канады, и латвийские предприятия получат доступ к публичным закупкам Канады.

Условия признания профессиональных квалификаций предоставят больше возможностей для наших поставщиков услуг в регулируемых профессиях, а признание документов об оценке соответствия устранит необходимость в повторной сертификации продуктов в Канаде, отмечают в МИД.

Общий торговый оборот между Латвией и Канадой в 2015 году увеличился на 1,8% по сравнению с 2014 годом. Латвийский экспорт товаров и услуг в Канаду достиг 34,8 млн евро, а импорт - 25,1 млн евро.

Латвийский товарный экспорт в Канаду по-прежнему не превышает 1% от общего объема латвийского экспорта.