У латвийского бизнеса появился новый рынок сбыта - Ближний восток (3)

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Экономика | 26 февраля 2017 года, 21:03

В рамках визита президента Латвии Раймонда Вейониса в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписан меморандум о взаимопонимании о сертификации продуктов питания, что открывает более широкие возможности по выходу на рынок ОАЭ и других стран Персидского залива.

"В Латвии прозводятся высококачественные продукты, что позволяет нашим предпринимателям с большой решимостью бороться за новые экспортные рынки, и большое расстояние от Латвии - не помеха, чтобы их завоевывать", - сказал президент, открывая латвийский стенд на международной продовольственной выставке "Gulfood 2017".

Президент выразил удовлетворение наплывом посетителей и их интересом, что вселяет уверенность, что экспорт товаров в ОАЭ и страны Персидского залива имеет большой потенциал.

Президент отметил, что экономическое сотрудничество Латвии и ОАЭ в последние годы развивается, особенно в 2016 году объем экспорта вырос за десять месяцев составил 9 млн евро.

"Сегодня мы делаем новый шаг в содействии сотрудничеству", - добавил Вейонис, отметив, что ОАЭ экспортируют более 80% потребляемых в стране продуктов питания.

фото: president.lv

Комментарии 3
леший21 минуту назад
и вдогонку---с оркестром встречали первый контейнерный поезд из Китая и... всё!!!----как там??? успехи???
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леший32 минуты назад
запомнилось участие в выставке в США и знаковое выступление в Китае----до и во время выставок было такое же феерическое настроение и даже какое-то шапко-закидательство, типа вот рынок НАМ откроют и МЫ закидаем Увсех нашим товаром====ну, что сказать, время идёт, а воз и ныне там====может хватит жить в мечтах и тратить деньги налогоплательщиков на несбыточные надежды---пора понять, что НИГДЕ наш "товар" никому не нужен
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Вперёд,только не споткнитесь...23 минуты назад
Чё шпротами завалите? Главное что эти Эмираты "совсем рядом",не то,что Россия.
Бедные Эмираты,а раньше так хорошо питались.
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