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В рамках визита президента Латвии Раймонда Вейониса в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписан меморандум о взаимопонимании о сертификации продуктов питания, что открывает более широкие возможности по выходу на рынок ОАЭ и других стран Персидского залива.

"В Латвии прозводятся высококачественные продукты, что позволяет нашим предпринимателям с большой решимостью бороться за новые экспортные рынки, и большое расстояние от Латвии - не помеха, чтобы их завоевывать", - сказал президент, открывая латвийский стенд на международной продовольственной выставке "Gulfood 2017".

Президент выразил удовлетворение наплывом посетителей и их интересом, что вселяет уверенность, что экспорт товаров в ОАЭ и страны Персидского залива имеет большой потенциал.

Президент отметил, что экономическое сотрудничество Латвии и ОАЭ в последние годы развивается, особенно в 2016 году объем экспорта вырос за десять месяцев составил 9 млн евро.

"Сегодня мы делаем новый шаг в содействии сотрудничеству", - добавил Вейонис, отметив, что ОАЭ экспортируют более 80% потребляемых в стране продуктов питания.

фото: president.lv