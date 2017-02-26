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Для рыбообрабатывающей промышленности этот год будет аналогичен прошлому, и никаких улучшений не ожидается, считает председатель правления рыбоконсервного предприятия "Gamma-A" Айвар Леиетис.

"Улучшений, скорее всего, не будет, потому что крупнейший экспорт у производителей рыбных консервов был на Восток. Вскоре закроется и рынок Киргизстана, отрасль потеряет еще часть реализации, но новые рынки это компенсируют", - сказал он, добавив, что в 2016 году оборот упал, потому что в 2015-м на восточных рынках еще были какие-то возможности.

Латвийские рыбообработчики активно работают с альтернативными рынками, но это медленный процесс, и объемы реализации на этих новых рынках несравнимо меньше, чем в России.

Леиетис напомнил, что полностью утрачены надежды в обозримом будущем возобновить экспорт в Россию. "С течением времени стало ясно, что это плохой партнер в любом ракурсе, и ни завтра, ни послезавтра ничего там не улучшится", - сказал он.

На западных рынках производителям консервов приходится нелегко из-за особенностей потребления. Исключение - предприятие "Karavela", у которого на западных рынках есть многолетние наработки.

Леиетис допускает, что некоторые производители консервов могут в этом году прекратить работу.

Как сообщалось, Россельхознадзор исключил 21 латвийское предприятие из списка экспортеров, а к еще 44 применил временный запрет на ввоз продукции. Экспорт в Россию разрешен лишь девяти латвийским предприятиям.