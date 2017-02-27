Экономика |

На этой неделе Министерство финансов планирует представить план мер, направленных на увеличение привлекательности бизнес-среды в Латвии. Работодатели и профсоюзы поддерживают реформу, тогда как в самоуправлениях Минфин сталкивается с сопротивлением, сообщает TV3.

План министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы предусматривает:

сокращение подоходного налога с населения с 23% до 20% для тех жителей Латвии, доходы которых не превышают 45 000 евро в год;

увеличение необлагаемого минимума для зарплат менее 1350 евро со 115 до 300 евро; увеличение минимальной зарплаты с 380 до 430 евро;

реформу налога на дивиденды, который сейчас составляет 20%.

Предлагается также отменить налог на полученные в Латвии доходы, если они вкладываются в развитие предприятия.

Рейзниеце-Озола заявила, что изменения облегчат жизнь и жителям Латвии, и бизнесу, но не гарантируют прежнего уровня доходов для бюджета. Она предполагает, что доходы должны вырасти за счет роста экономической активности.

"2018-2019 годы - это особый момент, это годы, когда наше народное хозяйство получит громадный ресурс, финансирование из еврофондов. Оно может обеспечить рост и облегчить момент перехода на новую систему с точки зрения сбалансированности госбюджета", - заявила министр.

Передача отмечает, что снижение налогов, вероятно, может стать основой предвыборной программы Союза "зеленых" и крестьян.

Однако министерству придется преодолевать сопротивление местных властей, сообщает TV3.

Это связано с тем, что снижение ставки подоходного налога нанесет болезненный удар по местным бюджетам.