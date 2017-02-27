TV3: Минфин решил облегчить жизнь латвийцам и заметно снизить налоги (6)

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Экономика | 27 февраля 2017 года, 08:25

На этой неделе Министерство финансов планирует представить план мер, направленных на увеличение привлекательности бизнес-среды в Латвии. Работодатели и профсоюзы поддерживают реформу, тогда как в самоуправлениях Минфин сталкивается с сопротивлением, сообщает TV3.

План министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы предусматривает:

  • сокращение подоходного налога с населения с 23% до 20% для тех жителей Латвии, доходы которых не превышают 45 000 евро в год;

  • увеличение необлагаемого минимума для зарплат менее 1350 евро со 115 до 300 евро; увеличение минимальной зарплаты с 380 до 430 евро;

  • реформу налога на дивиденды, который сейчас составляет 20%.

Предлагается также отменить налог на полученные в Латвии доходы, если они вкладываются в развитие предприятия.

Рейзниеце-Озола заявила, что изменения облегчат жизнь и жителям Латвии, и бизнесу, но не гарантируют прежнего уровня доходов для бюджета. Она предполагает, что доходы должны вырасти за счет роста экономической активности.

"2018-2019 годы - это особый момент, это годы, когда наше народное хозяйство получит громадный ресурс, финансирование из еврофондов. Оно может обеспечить рост и облегчить момент перехода на новую систему с точки зрения сбалансированности госбюджета", - заявила министр.

Передача отмечает, что снижение налогов, вероятно, может стать основой предвыборной программы Союза "зеленых" и крестьян.

Однако министерству придется преодолевать сопротивление местных властей, сообщает TV3.

Это связано с тем, что снижение ставки подоходного налога нанесет болезненный удар по местным бюджетам.

Источник: RusDelfi
Комментарии 6
Яним46 минут назад
Все ясно, ждём повышение... Это так всегда в Латвии, когда говорят, население не пострадает или будем жить лучше, значит готовся к очередному пи*децу. Это факт. Вспомните электричество, воду, еду.. У нас дефляция, экономический пост, а потом хренак молоко уже евро за литр! Success!
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вова42 минуты назад
Руководительница СГД ,стоит с видом овцы,которую хотят принести в жертву.
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12339 минут назад
СГД доверия не какого нет,а руководитель СГД Ведьма которую надо сжигать на костре!
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