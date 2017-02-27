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Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) подала в суд Видземского предместья Риги исковое заявление о признании неплатежеспособности ликвидируемого Trasta komercbanka. Об этом сообщила руководитель коммуникационного отдела FKTK Лайма Ауза.

Совет FKTK рассмотрел заявление ликвидатора Trasta komercbanka Илмара Крумса о начале процесса неплатежеспособности банка и подал его в суд Видземского предместья для утверждения с просьбой утвердить администратором процесса неплатежеспособности Арманда Расу.

"В процессе ликвидации Trasta komercbanka констатировано, что имущества (активов) банка недостаточно для полного удовлетворения всех требований кредиторов", - пояснила Ауза.

По информации ликвидатора банка, на 31 января 2017 года общие обязательства Trasta komercbanka составляли 124,6 млн евро, в том числе права требования кредиторов к банку - 121,1 млн евро, а активы банка - 73 млн евро.

В процессе ликвидации банка удалось вернуть 111,9 млн евро. Вкладчикам выплачено гарантированное возмещение (до 100 тыс. евро) в размере 54,5 млн евро, полностью покрытое из средств банка.

С учетом фактических обстоятельств ликвидатор Trasta komercbanka принял решение о начале процедуры банкротства и подаче иска в суд.

Как сообщалось, Европейский центральный банк по предложению латвийской Комиссии по рынку финансов и капитала 3 марта 2016 года аннулировал за нарушения лицензию Trasta komercbanka. 14 марта суд Видземского предместья Риги признал банк ликвидируемым. Ликвидатором банка был назначен присяжный адвокат Илмар Крумс.