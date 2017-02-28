Экономика |

Латвийские предприниматели все больше вынуждены думать о привлечении рабочей силы из третьих стран, заявила в интервью Латвийскому радио директор Государственного агентства занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне.

Со ссылкой на данные Управления по делам гражданства и миграции она сообщила, что в прошлом году в Латвии работал 1161 гражданин третьих стран. Граждане третьих стран работают в основном в таких отраслях, где больше всего не хватает работников. Это транспорт, информационные технологии и строительство. По профессиям это программисты, шоферы грузовых автомашин, повара.

Также много вакансий зарегистрировано в обрабатывающей промышлености, торговле, строительстве, общественном питании, гостиничном сервисе. Дефицитом являются работники как высокой, так и низкой квалификации.

При этом, безработица в Латвии сокращается, и в этом году можно ожидать ее уменьшения на 0,3-0,4 процентного пункта.